Londoner Hochhausbrand – Erst 21 Tote identifiziert

Die Identifizierung der Toten ist eine langwierige Angelegenheit - © APA (AFP)

Drei Wochen nach der Brandkatastrophe in einem Londoner Hochhaus sind erst 21 Todesopfer identifiziert worden. Die Einsatzkräfte hätten bisher 87 Bergungen gemacht, teilte Stuart Cundy von Scotland Yard am Mittwoch mit. Wegen des verheerenden Feuers seien oft nur Leichenteile entdeckt worden. Spezialisten suchten nun per Hand im Schutt nach menschlichen Überresten.