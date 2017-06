Londoner Bürgermeister teilt abermals gegen Trump aus

London. Trump hatte nach der Attacke am Samstagabend gezielt den Londoner Bürgermeister für dessen Reaktion auf die Tat kritisiert. Er twitterte: “Sich keine große Sorgen zu machen ist eine erbärmliche Entschuldigung des Londoner Bürgermeister.” Khan bat im Gegenzug die britische Regierung, die Einladung für einen Staatsbesuch des US-Präsidenten zurückzunehmen.

Pathetic excuse by London Mayor Sadiq Khan who had to think fast on his “no reason to be alarmed” statement. MSM is working hard to sell it!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 5. Juni 2017