London will nach Austritt Interims-Zollunion mit EU

Länge der Übertrittszeit wurde nicht thematisiert - © APA (AFP)

Die britische Regierung hat der EU-Kommission eine zeitlich begrenzte Zollunion nach dem Austritt aus der Europäischen Union vorgeschlagen. Eine solche Übergangsperiode könnte der Wirtschaft im Vereinigten Königreich und in der EU mehr Sicherheit geben, teilte das Brexit-Ministerium am Dienstag in London mit. Über die Länge der Übergangszeit wurden keine Angaben gemacht.