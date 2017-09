London strebt Vertrag zur Sicherheitskooperation mit EU an

In Sicherheitsfragen will man auch weiter mit der EU zusammenarbeiten - © AFP

Die britische Regierung will die enge Zusammenarbeit mit der Europäischen Union in Sicherheitsfragen auch nach dem Brexit ohne Abstriche fortführen. In London legte sie am Sonntag die Grundzüge eines Positionspapiers für die Verhandlungen mit der EU vor, das am Montag in Gänze vorgestellt werden soll. Kernstück ist ein neuer Sicherheitsvertrag mit der EU.