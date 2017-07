London stellte Brexit-Verhandlungsposition vor

Dokument geht auf zentrale Forderungen nicht ein - © APA (AFP)

Die britische Regierung hat am Donnerstag ihr Positionspapier für die bevorstehende Verhandlungsrunde über den EU-Austritt des Landes vorgestellt. Auf zentrale Forderungen aus Brüssel geht das Dokument allerdings nicht ein. Auch ein Gesetzesvorhaben von Premierministerin Theresa May, mit dem die Gültigkeit von EU-Recht in Großbritannien beendet werden soll, wurde ins Parlament eingebracht.