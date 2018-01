Lokaler Champion: Über 10.000 neue User für VOL.AT

Die Österreichische Web Analyse (ÖWA Plus) vergleicht viermal im Jahr Österreichs Onlineportale – es geht um Reichweiten, Unique User und Page Impressions. VOL.AT sowie die dazugehörenden VOL.AT Portale konnten auch im 3. Quartal 2017 wieder ein gutes Wachstum vorweisen.

Die aktuellen Zahlen bestätigen erneut den Erfolg des stärksten Regional-Portals Österreichs. Mehr User und höhere Reichweiten sind natürlich immer ein Grund zur Freude: „Es zeigt, dass wir stets am Puls der Zeit sind und niemals stillstehen. Richtig gespannt sind wir auch auf die Zahlen des 4. Quartals, da im Oktober 2017 unser neues VOL.AT-Redesign live gegangen ist“, so Georg Burtscher, Geschäftsführer von Russmedia Digital und ergänzt „die aktuelle Reichweite von 65,9% zeigt, wie wichtig VOL.AT als Informationsquelle für die Menschen in Vorarlberg ist. Kein anderes Medium kommt nur annähernd auf solch eine Akzeptanz und Nutzung im Ländle. Das freut uns sehr und wir sagen Danke dafür!“

oewa-vol-team

Von Unique Usern und Reichweiten 417.784 Unique User im Monat konnten im 3. Quartal 2017 ermittelt werden – das sind 10.300 individuelle Besucher mehr als im gleichen Zeitraum 2016. Mit Unique User, also einzelnen Internet-Nutzern, misst die ÖWA die genaue Anzahl an Personen in Österreich, die während des Messungszeitraums eine Website besuchen.

Diese Unique User wiederum bilden die Grundlage für die Berechnung von Reichweiten: Dabei liegt VOL.AT in Vorarlberg mit monatlich 65,6 Prozent auf konstant hohem Niveau, der höchste Wert aller Regionalportale Österreichs.

oewa-vol

VOL.AT auf dem Smartphone Eine zu erwartende Entwicklung haben auch die Zugriffe über mobile Endgeräte genommen: Die Zahl der mobilen Seitenaufrufe via VOL.AT und Portal-App liegt im 3. Quartal 2017 bei 17,2 Millionen. “Wir werden auch weiterhin auf dem Smartphone die Nachrichten aus Vorarlberg und der Welt in den Mittelpunkt stellen”, sagt VOL.AT-CR Marc Springer. “Zudem ist es uns wichtig, dass unsere Services vor allem auf dem Smartphone für die Nutzer einen Mehrwert bieten. Hier werden wir der steigenden Nutzung von VOL.AT auf dem Smartphone in diesem Jahr noch mehr Rechnung tragen und dürfen unsere treuen User sicherlich bald mit zusätzlichen Services und Features – in der Mobil-Version und vor allem in der APP – überraschen”, so Springer abschließend.