Loipi-Festival: Auf den Spuren der großen Stars

Der SC Egg als neuer Schneegarant war Veranstalter des 1. VSV LOIPI-Festivals 2017/18.

Das Biathlon-Stadion in Egg-Junkerau bot wieder eine tolle Kulisse für den Biathlon-Sprint mit Gruppenstart. Insgesamt 66 Kinder, Schüler und Junggebliebene stellten sich der Herausforderung. Das große Starterfeld war auch für den Veranstalter eine Herausforderung, da sich das LOIPI dadurch mehr in die Länge zog, als ursprünglich geplant war. Trotz des nassen Schneefalles haben alle durchgehalten und ihr Bestes gegeben. Die Platzierungen 1 bis 4 wurden in jeder Klasse in Form eines Finallaufes auf verkürzter Strecke entschieden.