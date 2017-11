Lohnsteuer steigt wieder, Umsatzsteuer stark im Plus

Die Einnahmen des Staates aus der Lohnsteuer werden heuer wieder steigen. Nach einem starken Rückgang wegen der Steuerreform 2016 meldet das Finanzministerium bis Ende September ein Plus von 419 Mio. Euro.

In Summe liegen die Steuereinnahmen um 2,8 Mrd. Euro über den ersten drei Quartalen des Vorjahres – ein Plus von 4,7 Prozent. Für das Gesamtjahr sind Plus 4,1 Prozent eingeplant.

Gute Konjunktur und Betrugsbekämpfung

Das größte Plus von gut einer Mrd. Euro gibt es bei der Umsatzsteuer. Die Lohnsteuer legte (nach einem starken Rückgang um 2,6 Mrd. Euro im Vorjahr wegen der Steuerreform) um 419 Mio. Euro zu. In Summe tragen die Konsumenten über die Umsatzsteuer (21,2 Mrd. Euro) sowie die Lohnsteuerzahler (18,4 Mrd. Euro) damit fast zwei Drittel des gesamten Steueraufkommens des Bundes. Das Finanzministerium führt den starken Anstieg bei der Umsatzsteuer neben der guten Konjunktur auch auf Maßnahmen zur Betrugsbekämpfung (Stichwort: Registrierkassenpflicht) zurück.

Auch Gewinnsteuern legen zu

Die Folgen des starken Wirtschaftswachstums sind auch bei den Staatsausgaben erkennbar, konkret bei den um 326 Mio. Euro niedrigeren Ausgaben für die Pensionen (hier verweist das Ministerium auf steigende Beitragseinnahmen). Die anhaltend niedrigen Zinsen für die Staatsschulden entlasten das Budget mit 677 Mio. Euro. Besonders starke Mehrausgaben meldet der Bericht für die staatlichen Abbaubanken, in die 4,6 Mrd. Euro flossen. Zusätzlich 520 Mio. Euro flossen gemäß neuem Finanzausgleich auch an die Länder. In Summe hat der Bund in den ersten drei Quartalen 60,5 Mrd. Euro ausgegeben und 53,9 Mrd. Euro eingenommen.