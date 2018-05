Löger im "Standard": Werden mehr ins EU-Budget einzahlen

Wegen des Brexit werde Österreich in Zukunft deutliche höhere EU-Beiträge als bisher zahlen, sagt Finanzminister Hartwig Löger (ÖVP) im "Standard"-Interview (Montagsausgabe).

Inhaltlich sei das genau dieselbe Position wie Deutschland, so Löger. Nur sei die Aussage der deutschen Bundeskanzlerin Angela Merkel, dass Berlin bereit sei, zehn Milliarden Euro mehr in EU-Budget einzuzahlen, “diametral anders” aufgenommen worden.

Denn wenn das EU-Budget bei einem Prozent Bruttonationaleinkommen (BNE) aller künftig nur 27 EU-Staaten gehalten werde, entsprächen diese zehn Milliarden Euro Mehrleistung von Deutschland dem, was an Wirtschaftswachstum erwartet werde. Das gelte auch für Österreich, so Löger. “Wir werden genau diese Steigerung in dieser Form mit einbringen. Das heißt, auch wir sind bereit, mehr ins EU-Budget einzuzahlen. Wir wissen, dass es mehr sein wird.”