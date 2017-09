Lochauer Tennismeister ermittelt

Bei den Herren wurden vier Gruppen zu je fünf oder sechs Spielern ausgelost, die beiden Erstplatzierten qualifizierten sich danach für den A-, die Dritt- und Viertplatzierten für den B-Bewerb, wo es jeweils im KO-Raster weiter ging. Im Finale der A-Kategorie setzte sich schlussendlich Manuel Sperger mit 6:4, 6:3 gegen Sigi Halder durch. Herbert Mangold sicherte sich den Sieg im B-Bewerb mit einem 6:4, 6:7, 6:1 im Endspiel gegen Gerhard Maier. Bei den Damen ging der Vereinsmeistertitel an Erna Willi, gefolgt von Erika Bildstein und Birgit Sauter-Paulitsch. Den Sieg im Doppel – die Partner wurden hier zugelost – holten sich Philipp Sailer und Markus Bulla durch einen 6:4, 6:3-Finalsieg gegen Herbert Mangold und Arthur Baur. Im Anschluss an die Siegerehrung am Endspieltag, wo die Finalisten schöne Warenpreise gesponsert vom Gasthaus Messmer, Gerhard Maier und Marionaud Dornbirn entgegen nehmen durften, verwöhnte Clubheimwirt Bruno Wahrbichler die Spieler und Zuschauer mit einem leckeren Buffet.