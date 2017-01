Lochauer Sternsingeraktion mit schönem Ergebnis

Die Sternsinger trugen auch in Lochau die frohe Botschaft von der Geburt Jesu von Haus zu Haus und sammelten für verschiedene Hilfsprojekte in aller Welt. - © Schmid/Schallert

Lochau. Auch in Lochau waren die Sternsinger Caspar, Melchior und Balthasar mit den Sternträgern und ihren Begleitern an drei Tagen in der Gemeinde unterwegs. Die Spenden in der Höhe von rund 8.820 Euro kommen notleidenden Menschen auf der ganzen Welt zugute.