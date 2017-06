Lochauer starteten >>bewegt in den Tag

Zahlreiche Lochauerinnen und Lochau waren zum Auftakt der vorarlbergweiten Aktion „>>bewegt in den Tag 2017“ im Lochauer Hafen aktiv mit dabei. - © Schallert/Obexer

Lochau. Die Veranstaltungsreihe „>>bewegt in den Tag 2017“ war am Freitag, dem 23. Juni, zum ersten Mal in der Bodenseegemeinde Lochau zu Gast. Dabei verwandelte sich das Freizeitgelände am Hafen in ein „Freiluft-Fitnessstudio“.