Lochauer Pfütza-Pfiefa laden zur „Pfütza – Mania“ nach Bregenz und Lochau

Auftakt zu diesem neuen Event der Lochauer Guggenmusik ist um 13 Uhr am Leutbühel in Bregenz. Insgesamt 13 Guggenmusiken aus Vorarlberg, aus Deutschland, der Schweiz und Liechtenstein ziehen dann durch die Innenstadt zum Sparkassenplatz und sorgen dort mit ihren Konzertauftritten für beste Stimmung. Das besondere Highlight ist um 16 Uhr der gemeinsame Auftritt der Vorarlberger Guggenmusiken.

Party-Mania in der Lochauer Festhalle

Ab 18 Uhr geht die Party in der Heimatgemeinde der Pfütza-Pfiefa in der Lochauer Festhalle weiter. Live on Stage sind die Guggenmusiken Tuarbaguger Eschen (FL), Luteracher Hosakracher (A), Tresner Moschtgügeler (FL), Schneggahüsler Frastanz (A), Reichenbacher Ruassgugga (A), Chaostätscher Rankweil (A), Lumpenkapelle Westallgäu (D), Lumpamusik Götzis (A), Guggesuuser Berneck (CH), XS Excess Backnang (D), Inschromendaquäler Blaustein (D),Spältaschränzer Feldkirch (A) und Hittisouer Alpa Kracher (A). Zahlreiche „Spezials“ ergänzen das stimmungsvolle Programm.

Alle Informationen unter www.pfütza-pfiefa.at

Mehr wissen

„Pfütza-Mania 2017“ der Pfütza-Pfiefa Guggenmusik Lochau

Samstag, 28. Jänner 2107

Beginn Bregenz 13 Uhr

Beginn Lochau 18 Uhr

Eintritt in Lochau 5 Euro Mindestkonsum nur Abendkassa.

Teilnehmende Guggenmusiken

Tuarbaguger Eschen (FL)

Luteracher Hosakracher (A)

Tresner Moschtgügeler (FL)

Schneggahüsler Frastanz (A)

Reichenbacher Ruassgugga (A)

Chaostätscher Rankweil (A)

Lumpenkapelle Westallgäu (D)

Lumpamusik Götzis (A)

Guggesuuser Berneck (CH)

XS Excess Backnang (D)

Inschromendaquäler Blaustein (D)

Spältaschränzer Feldkirch (A)

Hittisouer Alpa Kracher (A)