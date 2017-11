Lochauer Missionskreis lädt wieder zur „Adventkranzwoche“ ins Pfarrheim

Lochau. Für die Lochauer und die zahlreichen Gäste auch von auswärts ist es bereits seit Jahren Tradition: Man kauft den Adventkranz im Pfarrheim und unterstützt damit die Projekte des pfarrlichen Missionskreises.

Die ganze Woche sind hier täglich Frauen und Männer in gemütlicher Runde an der Arbeit, um sozusagen „am laufenden Band“ mit viel Elan und Kreativität Adventkränze, Gestecke und Dekorationen anzufertigen. Und der Duft nach frischem Tannenreisig, nach Kerzen, nach Kaffee und Kuchen lädt natürlich auch zu einem Besuch des „Adventcafe“ ein.

Gearbeitet und verkauft wird für einen guten Zweck, kommt doch der Erlös dieser „Adventkranzwoche“ wieder den seit Jahren vom Missionskreis unterstützten Projekten in aller Welt zugute, unter anderem dem Projekt Concordia in Osteuropa (Pater Markus Inama), den Straßenkindern in Erechim/Brasilien oder einem Kinderheim in Barati/Rumänien, in Lochau selbst dem Pfarrheim Franz Xaver, den Aktivitäten der Pfarrjugend oder der Sozialaktion „Mitanand – Füranand z´Lochau“.