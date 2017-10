Lochauer Missionskreis freute sich über einen bestens besuchten „Kartoffeltag“

Vorweg eine hausgemachte Kürbiscremesuppe, zum Hauptgang ein würziges Kartoffelgulasch, „Gsottene Kartoffla“ mit Butter, schmackhaftem Topfenaufstrich und heimischem Käs oder einfach ein Paar Wienerle und zum Dessert ein prächtiges Tortenstück mit Kaffee, das schmeckte Jung und Alt.

Das langjährig bewährte Team des Missionskreises der Pfarre um Petra Rührnschopf und Helga Alge, unterstützt von der Arbeitsgemeinschaft Katholischer Soldaten und einer Gruppe aktiver Firmlinge, hatte jedenfalls alle Hände voll zu tun, der große Ansturm aber wurde bravourös gemeistert.

Im Einsatz für eine gute Sache

Mit dieser Aktion unterstützt der Missionskreis alljährlich seine verschiedenen Projekte in aller Welt, unter anderem das Projekt Concordia in Osteuropa, die Straßenkinder in Erechim/Brasilien oder ein Waisenhaus in Barati/Rumänien, in Lochau selbst das Pfarrheim Franz Xaver, die Aktivitäten der Pfarrjugend oder die Sozialaktion „Mitanand – Füranand z´Lochau“.