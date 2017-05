Lochauer Landschaftsreinigungsaktion mit intensiver „Seeputzete“

Recht groß war die Zahl der Helferinnen und Helfer, die Bürgermeister Michael Simma zur diesjährigen Landschaftsreinigungsaktion am See begrüßen konnte. - © Wagenleitner/BMS

Lochau. „Saubere Umwelt braucht auch dich!“ Diesem Aufruf waren trotz des widrigen Wetters mit starken Schneefällen im Vorfeld wieder über 60 umweltbewusste Lochauer gefolgt, um gemeinsam am See und in den seenahen Ortsteilen aufzuräumen.