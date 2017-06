Lochauer Kaiserstrand wurde zur großen Bühne des Kunsthandwerks

Der Kunstmarkt im besonderen Ambiente am Lochauer Kaiserstrand begeisterte die zahlreichen Besucher. - © Schallert

Lochau. Vielfältiges Kunsthandwerk im besonderen Ambiente am Ufer des Bodensees, der „6. Kunstmarkt am See“ lockte auch in diesem Jahr bei herrlichstem Sommerwetter wieder viele Besucher an den Lochauer Kaiserstrand.