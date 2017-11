„Lochauer Adventzauber“ mit einem stimmungsvollen Programm

Lochau. Der traditionelle „Lochauer Adventzauber“ mit fünf besonderen vorweihnachtlichen Veranstaltungen wird auch in diesem Jahr zu einem Erlebnis für die ganze Familie und zum willkommenen Treffpunkt von Jung und Alt.

Den Auftakt zum stimmungsvollen Programm macht am kommenden Samstag, 2. Dezember um 18 Uhr, die festliche Entzündung der Weihnachtsbeleuchtung mit einem kleinen Adventmarkt am „Roten Platz“. Schon am nächsten Tag, am 1. Adventsonntag, folgen der Nikolausmarkt am Hafen von 11 bis 18 Uhr mit Nikolausbesuch und Ponyreiten für die Kinder sowie das „Adventkonzert“ des Männergesangvereines um 17 Uhr in der Pfarrkirche.