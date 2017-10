Lob und Anerkennung vom Sportland Vorarlberg

Knapp 150 Schüler werden vom Land Vorarlberg für die Topleistungen ausgezeichnet - © Luggi Knobel

Die Vorarlberger Landesregierung und der Landesschulrat für Vorarlberg ehrt und würdigt am Montag, 16. Oktober, ab 17 Uhr, in der Inatura Dornbirn, im Rahmen der Feierlichkeiten knapp 150 Schüler für die erbrachten Topleistungen im abgelaufenen Schuljahr auf Bundesebene. VOL.AT berichtet live aus der Inatura in Dornbirn und spricht mit Sport Landesrätin Bernadette Mennel, Christoph Neyer und Schülern aus dem Ländle.