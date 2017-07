Loacker Tours – der heimische Reisepartner feierte Jubiläum

Das Reiseunternehmen ist spezialisiert auf Reise- und Linienverkehr mit moderner Busflotte und das Vermitteln und Veranstalten von Reisen, Ausflügen und Transfers für Einzelpersonen, Familien, Gruppen und Geschäftsreisende. Gegründet wurde das Unternehmen vor 70 Jahren von Josef Loacker. Heute lenkt Enkel Ralf Loacker die Geschäfte der Reisebüros in Bregenz, Götzis und Koblach. Am vergangenen Freitag wurde unter dem Motto „70 Jahre Reiselust“ das Jubiläum in Koblach an der Bundesstraße gefeiert. Am Tag der offenen Tür wurde der neue Doppelstockbus durch Pfarrer Rainer Büchel feierlich eingeweiht. Zahlreiche Kunden, Freunde und Geschäftspartner ließen sich den Dämmerschoppen mit dem Schützenmusikverein Koblach nicht entgehen. Highlight der Feier war das große Gewinnspiel, bei dem es eine Woche Cluburlaub zu gewinnen gab.

Unter den Festgästen war neben dem Götzner Bürgermeister Christian Loacker auch der Koblacher Gemeinderat Erich Gisinger, Vertreter der WG Götzis Manfred Böhmwalder, Isolde Nachbauer, Labg. Werner Huber, Maria Ellensohn-Schmid, Werner Riedmann, Michael Dünser, Helmut Scholler, Jürgen Drexel sowie Günther Schwab anzutreffen.