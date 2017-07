Loacker Recycling spendet 10.000 Euro für Brandopfer in Götzis

Ende Juni zerstörte ein Brand die Landwirtschaft der Familie Kathan in Götzis. Das Wohngebäude, die Ställe sowie das Wirtschaftsgebäude – in direkter Nachbarschaft des Familienunternehmens Loacker Recycling – fielen fast zur Gänze den Flammen zum Opfer. Vergangene Woche übergab Geschäftsführer Karl Loacker eine Spende in Höhe von 10.000 Euro an Florian Kathan. „Innerhalb kürzester Zeit sammelte die Belegschaft knapp 5.000 Euro für die Familie. Die Familie Loacker verdoppelte den Betrag auf 10.000 Euro“, sagte Karl Loacker bei der Übergabe an Familie Kathan.