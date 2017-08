Loacker: “Gratis-Führerschein ist keine Lösung für Arbeitsmarkt”

Die Vorschläge, die die SPÖ bisher eingebracht habe, seien lediglich “Wahlzuckerl für die eigene Wählerklientel”, die lediglich einen Ausgabenberg ohne Gegenfinanzierung schaffen. 56 Millionen Euro würde die Maßnahme nach seiner Schätzung kosten.

“Die SPÖ hatte jahrelang die Möglichkeit, den Arbeitsmarkt langfristig und nachhaltig zu stärken und die Lehre zu attraktiveren, etwa durch eine Gleichstellung von Arbeitern und Angestellten. Das hat sie nicht geschafft, und darum wirft sie jetzt in ihrer Verzweiflung mit vollkommen sinnlosen Pauschalleistungen um sich”, bilanziert der pinke Sozialsprecher die rote Arbeitsmarktpolitik der letzten Monate.

Abgesehen von den hohen Kosten für diese bedingungslose Leistung an alle Lehrlinge, auch jene mit finanziellen Ressourcen für einen Führerschein, könne die SPÖ hier auch nicht erklären, was Sinn und Zweck dieses Wahlgeschenks sein solle. “Nachhaltig Anreize für alle Menschen am Arbeitsmarkt setzen sieht, jedenfalls anders aus”, schließt Loacker ab.

(red)