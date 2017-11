Lkw zerquetschte Kleinbus - Mindestens 20 Tote in Pakistan

Beim Zusammenstoß eines mit Kohle beladenen Lastwagens und eines Kleinbusses sind in Pakistan mindestens 20 Menschen ums Leben gekommen. Die beiden Fahrzeuge seien im Süden des Landes unterwegs gewesen, als der Minibus in der Früh versucht habe, den Kohletransporter im dichten Nebel zu überholen, sagte der Polizeibeamte Rahmatullah Solangi am Montag. Dabei seien Bus und Lastwagen kollidiert.

Dann sei der zu hoch beladene Kohletransporter auf den Kleinbus gekippt. Der Lastwagen sei so schwer gewesen, dass er den Bus zerquetscht habe. Für die Bergung der Passagiere hätten die Rettungskräfte einen Kran organisieren müssen.