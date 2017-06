Lkw von bewusstlosem Drogenlenker in Deutschland gestoppt

Laut Polizei beträgt der Schaden 75.000 Euro - © APA (dpa)

Mit einem filmreifen Manöver haben zwei Helfer auf der deutschen Autobahn 9 in Bayern einen ohnmächtigen Lastwagenfahrer gestoppt und damit vermutlich Schlimmeres verhindert. Der 46-Jährige war am Mittwoch mit seinem Lkw bei Münchberg in der Nähe von Hof unterwegs, als er das Bewusstsein verlor. Er überquerte alle Fahrstreifen und prallte in langsamer Fahrt mehrmals gegen die Leitschienen.