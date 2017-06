Lkw verlor in der Obersteiermark 1.200 Kisten Bier

Verletzt wurde zum Glück niemand - © FF LEOBEN-GÖSS

Der Fahrer eines mit Bierkisten beladenen Lkw hat am Donnerstag in Leoben-Göss einen in dieser Gegend besonders verwerflichen Unfall gebaut – bei einem Wendemanöver verrutschte die Ladung, rund 1.200 Kisten mit Bierflaschen kippten auf die Fahrbahn. Die Freiwillige Feuerwehr Göss räumte und reinigte die Straße. Verletzt wurde niemand, wie die Polizei am Freitag mitteilte.