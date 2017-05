Lkw-Türe ausgewichen – Radfahrerin (70) verletzt

Am Donnerstag waren zwei Männer mit Arbeiten auf dem Fahrradweg entlang der Bundesstraße in Lauterach beschäftigt. Dabei war der Seitenspiegel des LKW auf der Beifahrerseite eingeklappt, um den Fahrradfahrern ein gefahrloses Vorbeifahren zu ermöglichen. Nachdem die Arbeiten beendet waren, stiegen die zwei Männer in den LKW ein, um wegzufahren. Dabei bemerkte der Beifahrer den noch eingeklappten Seitenspiegel des Fahrzeuges und öffnete die Türe, um den Spiegel wieder auszuklappen. Zur selben Zeit wollte eine 70-jährige Frau mit ihrem Fahrrad am LKW vorbeifahren und musste der geöffneten Seitentüre ausweichen, dabei kam sie zu Sturz. Zwischen dem Fahrzeug und der Fahrradfahrerin kam es zu keiner Berührung. Durch die Kollision erlitt die Frau eine Verletzung unbestimmten Grades.