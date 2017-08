Ein Lkw ist am Montagnachmittag zwischen Rohrmoos und Schladming (Bezirk Liezen) über eine Böschung auf ein Garagen- und Hausdach gestürzt. Ein 35-jähriger Forstarbeiter lenkte den Lkw von Rohrmoos talwärts Richtung Schladming, als er aus unbekannter Ursache nicht mehr bremsen konnte. In einer Kehre kam er mit seinem Fahrzeug von der Fahrbahn ab und stürzte circa 70 Meter in die Tiefe.

Der Lenker, der aus dem Bezirk Liezen stammt, wurde bei dem Unfall schwer verletzt. Die Dächer des Schlossereibetriebes, auf denen er zum Liegen kam, wurden ebenso schwerbeschädigt wie Fahrzeuge und Geräte, die sich in den Gebäuden darunter befanden. Aus dem beschädigten Tank des Unfall-Lkw traten bis zu 300 Liter Dieselöl aus. Der Unfalllenker wurde von der Feuerwehr geborgen und von Schladming aus per Hubschrauber ins LKH Salzburg überstellt. (APA) Zurück zur STARTSEITE Leserreporter Bild an VOL.AT schicken