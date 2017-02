49-jähriger Lenker überlebte Lkw-Absturz in Kärnten

Weitere Fahrzeuge waren in den Unfall nicht involviert. Die Autobahn wurde in Fahrtrichtung Klagenfurt für die Dauer der Aufräumarbeiten gesperrt. Gegen 10.30 Uhr konnte eine Spur wieder freigegeben werden, die Umleitung über die Packer Bundesstraße (B70) war damit aufgehoben, teilte die Asfinag mit. “Für die Bergung des Lkw wird die Autobahn untertags noch einmal kurz gesperrt”, erklärte am Vormittag Walter Mocnik, ein Sprecher des Autobahnbetreibers. Wann dies stattfinden werde, konnte er zunächst nicht sagen.

(APA)