Lkw-Lenker in Villach von Radlader überrollt

Für den 52-Jährigen kam jede Hilfe zu spät - © APA (Webpic)

Ein 52-jähriger Lkw-Lenker ist am Freitag in Villach von einem 13 Tonnen schweren Lader überrollt worden und dabei ums Leben gekommen. Der Mann hatte einen Container auf ein Firmengelände gebracht und die Ladung dem 53-jährigen Hallenarbeiter übergeben. Wenig später fuhr der Mann mit dem Radlader weg, sah aber den Lkw-Lenker nicht zwischen seinem Fahrzeug und dem Container stehen, so die Polizei.