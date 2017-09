Lkw-Kran geriet in Purbach gegen Bahn-Oberleitung

Das Fahrzeug fing umgehend Feuer - © APA (Stadtfeuerwehr Purbach)

In Purbach (Bezirk Eisenstadt-Umgebung) ist am Mittwochnachmittag ein Lkw beim Bahnhof in Flammen aufgegangen, nachdem das Fahrzeug mit seinem Hydraulikkran in der Oberleitung hängengeblieben war. Der Fahrer wurde bei dem Zwischenfall verletzt. Nach Feuerwehrangaben ist dies bereits der dritte Lkw-Unfall an dem Bahnübergang innerhalb eines Jahres.