Lkw fuhr auf der A2 bei Graz in Betonsockel – Lenker tot

Gegen Mitternacht in der Nacht auf Dienstag hat sich auf der Südautobahn bei Graz ein tödlicher Verkehrsunfall zugetragen, berichtete die Landespolizeidirektion Steiermark. Demnach fuhr ein Lkw aus ungeklärter Ursache in einem Baustellenbereich der A2 in einen Betonsockel. Der Lenker des Fahrzeugs verstarb. Ansonsten sei niemand an dem Vorfall beteiligt gewesen, hieß es.