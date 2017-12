Lkw-Fahrer manipuliert Tachograf: 940 Euro Strafe

Nüziders. Ein 31-jähriger Lkw-Fahrer manipulierte den digitalen Tachograf und hat so die Ruhezeitbestimmungen umgangen. Er wurde auf der S16 aus dem Verkehr gezogen.

Eine Streife der Autobahnpolizeiinspektion fuhr am Donnerstagabend auf der S 16 in Richtung Deutschland. Dabei fiel ihnen ein niederländischer Lkw auf, welcher statt der erlaubten 80 Stundenkilometern mit bis zu 105 Stundenkilometern unterwegs war. Der Lkw-Lenker wurde anschließend am Verkehrskontrollplatz Nüziders einer Kontrolle unterzogen.