Lkw-Fahrer in Texas gestand Menschenschmuggel

Fast drei Monate nach dem Tod von Migranten in einem Lastwagen im US-Bundesstaat Texas hat sich der angeklagte Fahrer des Menschenschmuggels schuldig bekannt. Wie das texanische Justizministerium am Montag mitteilte, gestand der 61-Jährige, Migranten am 23. Juli ohne Papiere in die Vereinigten Staaten gebracht zu haben, um sich finanziell zu bereichern. Dem Lkw-Fahrer droht lebenslange Haft.

Im Juli hatten in San Antonio Mitarbeiter eines Supermarkts die Leichen von acht Migranten in einem vor dem Gebäude abgestellten Lastwagen entdeckt. 30 weitere zusammengepferchte Menschen wurden dehydriert oder mit Hitzschlag ins Krankenhaus gebracht, zwei starben dort. Die Migranten sollen in dem Sattelschlepper ohne Klimaanlage und Wasserversorgung über die mexikanische Grenze nach San Antonio gefahren worden sein. In der Region lagen die Außentemperaturen in dieser Zeit bei 38 Grad Celsius. Das Urteil gegen den Mann soll Ende Jänner 2018 verkündet werden. (APA/dpa) Zurück zur STARTSEITE Leserreporter Bild an VOL.AT schicken