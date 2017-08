Lkw durchbrach in Vorarlberg Brückengeländer und fing Feuer

Das Feuer wurde durch den 46-jährigen Lkw-Lenker und die Feuerwehr gelöscht. Am Pkw entstand Totalschaden, am Lkw erheblicher Sachschaden. Auch ein auf der Gegenfahrbahn nahendes Wohnmobil wurde durch herumfliegende Teile an der Windschutzscheibe beschädigt.

Der 19-jährige Pkw-Lenker hatte zuvor sein Auto wegen einer Panne am Pannenstreifen abgestellt und dabei die Warnblinkanlage eingeschaltet. Als es zu dem Lkw-Crash kam, ging er gerade entgegen der Fahrtrichtung zur nächsten Notrufsäule. Die Autobahn war für die Bergungsarbeiten in Fahrtrichtung Tirol von 21.20 Uhr bis 0.45 Uhr für den gesamten Verkehr gesperrt.

