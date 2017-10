Lkw-Chauffeur ließ auf der A1 Zehnjährigen ans Steuer

Ein LKW-Fahrer ließ ein Kind ans steuer und filmte das ganze mit seinem Handy. - © pixabay.com

Ein Lastwagenfahrer aus dem Bezirk Amstetten soll auf der A1 (Westautobahn) in OÖ einen Zehnjährigen ans Steuer seines Lkw-Zuges gelassen haben. Der 38-Jährige soll die Fahrt vom Beifahrersitz aus mit dem Mobiltelefon gefilmt haben. Der Bub wäre aufgrund seiner Körpergröße nicht in der Lage gewesen, die Bremse zu betätigen, teilte die NÖ Polizei am Montag mit. Der Vater hatte Anzeige erstattet.