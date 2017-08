Lkw-Anhänger mit Stroh geriet im Weinviertel in Brand

Das glosende Stroh wurde auf den Acker abgeladen - © APA (FF LADENDORF)

Auf der Ortsumfahrung von Paasdorf (Bezirk Mistelbach) ist am Mittwoch ein mit Stroh beladener Lkw-Anhänger in Brand geraten. Der Fahrer reagierte geistesgegenwärtig: Er koppelte den Anhänger ab und stellte den Motorwagen in sicherer Entfernung ab, ehe er die Feuerwehr alarmierte. 50 Mitglieder der Feuerwehren Mistelbach, Paasdorf und Ladendorf waren bei der Brandbekämpfung eingesetzt.