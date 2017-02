Livestream-Ausweitung und Masters-Revival bei den Wolfurt Walkers

Alle Walkers-Spiele im Livestream

Was im letzten Jahr als Pilotprojekt „Livestream“ beim „March“-Turnier 2016 gestartet wurde, wird dieses Jahr weiter ausgebaut. So werden alle Heimspiele 2017, inklusive Play-off, der Wolfurt Walkers im Livestream für alle live übertragen, die nicht in die Halle kommen können. Die Walkers sind und bleiben in diesem Bereich somit absoluter Vorreiter.

Wiederbelebung Inlinehockey-Masters

Zusätzlich lassen die Wolfurt Walkers am ersten Juli-Wochenende das Inlinehockey-Masters wieder aufleben. Dieses Turnier wird speziell für Vorarlberger Hobbymannschaften veranstaltet. Zum ersten Mal findet das Masters an zwei Tagen (1. und 2. Juli 2017) statt – inklusive eines Spiels der Nationalliga B am Abend.

