Liverpool vergab bei Prödl-Club Watford Sieg – 3:3

Der FC Liverpool ist spät am erfolgreichen Saisonstart vorbeigeschrammt. Der Titel-Mitfavorit kam am ersten Spieltag der Premier League beim FC Watford nach einem Gegentor in der Nachspielzeit nur zu einem 3:3. ÖFB-Verteidiger Sebastian Prödl saß beim Pflichtspieldebüt von Neo-Watford-Trainer Marco Silva nur auf der Ersatzbank.