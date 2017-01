Liverpool musste sich geschlagen geben - © APA (AFP)

Liverpool hat das Finale im englischen Fußball-Ligacup verpasst. Die “Reds” unterlagen am Mittwoch im Halbfinal-Rückspiel zuhause mit 0:1 gegen Southampton. Zuvor hatte Liverpool, das in der Premier League derzeit Vierter ist, schon das Hinspiel auswärts mit 0:1 verloren. Liverpool war über weite Strecken spielbestimmend, das (späte) Tor schossen aber die Gäste durch Shane Long in der 91. Minute.