Liverpool gewann Cup-Wiederholungsspiel gegen Viertligist

Liverpool ist am Mittwochabend mit Mühe in die vierte Runde des englischen FA-Cups eingezogen. Die Mannschaft von Trainer Jürgen Klopp kam im Wiederholungsspiel beim Viertligisten Plymouth Argyle zu einem 1:0-Erfolg, den der Brasilianer Lucas schon in der 18. Minute sicherstellte. Am 8. Jänner hatten sich die “Reds” vor eigenem Publikum mit einem torlosen Remis blamiert.