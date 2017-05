Liverpool daheim nur 0:0 gegen Southampton

Liverpools Milner vergab vom Elferpunkt - © APA (AFP)

Liverpool hat am Sonntag im Kampf um eine Teilnahme an der Fußball-Champions-League einen Rückschlag erlitten. Die “Reds” kamen vor eigenem Publikum gegen Southampton nicht über ein 0:0 hinaus, auch weil James Milner in der 66. Minute einen Elfmeter vergab, und liegen damit als Dritter nur einen Zähler vor dem Vierten Manchester City. Die “Citizens” haben allerdings ein Spiel weniger ausgetragen.