Liverpool blamierte sich mit 0:1 bei Schlusslicht Swansea

Liverpool hat sich am Montagabend in der englischen Fußball-Premier-League blamiert. Die von Jürgen Klopp gecoachten "Reds" kassierten zum Abschluss der 24. Runde bei Schlusslicht Swansea City eine bittere 0:1-Niederlage. Ein Treffer von Swanseas Innenverteidiger Alfie Mawson (41.) besiegelte die erste Pflichtspiel-Niederlage Liverpools nach 18 Partien.

In der Liga hatten sie zuletzt im Oktober 2017 eine Partie verloren. Vor dem Tor machte der niederländische Abwehrspieler Virgil van Dijk, 84-Millionen-Euro-Einkauf, mit einer ungeschickten Kopfabwehr bei seinem Debüt keine gute Figur. Trotz Überlegenheit gelang Liverpool nicht mehr der Ausgleich, vor allem auch da Roberto Firmino in der Nachspielzeit per Kopf das Aluminiumgehäuse traf.