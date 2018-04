Live: Zuckerberg vor dem US-Senat

Blunt: Verfolgen Sie Endgeräte nach....?

Zuckerberg: Das will und kann ich hier nicht beantworten.

Blunt: Wie funktioniert ihre Methode der Datensammlung. Ist das in diesem Dokument wenn ich ihrer Nutzung zustimme.

Zuckerberg: Ja. Es gibt auch die Kontrolle über die Einstellungen. Wir weisen auch auf die Einstellung der Privatsphäre hin.

Blunt: Nutzer wissen also genau, was sie tun.

Zuckerberg: Das kann ich nicht sagen.