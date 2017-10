Die von den Kindern über die Wintermonate gestaltete Oper wird in der kommenden Festspielsaison an drei Terminen auf der Bühne des Festspielhauses gezeigt. Am Montagvormittag laden die Bregenzer Festspiele zum Pressegespräch. Dort stellen sie das Projekt “Carmen in der Zirkuswelt” der Öffentlichkeit vor. VOL.AT berichtet ab 10.30 live aus Bregenz.