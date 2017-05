Ziel der Aktionswoche war es, die Menschen in Vorarlberg über die Wertigkeit von Kleider- und Sachspenden und die dadurch erzielte Wertschöpfung für Vorarlberg und darüber hinaus zu informieren. Die Organisatoren ziehen am Freitag Bilanz und präsentieren ihre Ergebnisse zusammen mit Landesrat Rauch. VOL.AT ist am Vormittag live am Kornmarktplatz in Bregenz dabei.