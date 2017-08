Dornbirner Herbstmesse: Tradition trifft auf Moderne

Wenn die 69. Herbstmesse im September ihre Tore öffnet, wird das Dornbirner Messequartier wieder zum größten Treffpunkt der Vier-Länder Region. Tausende Menschen nutzen die beliebte Publikumsmesse, um sich über die neuesten Trends zu informieren, einzukaufen, gemeinsam zu feiern, Bekannte zu treffen oder einfach ein paar gesellige Stunden zu erleben. Aufgeteilt in sieben Themenbereiche stellen über 500 Aussteller die Produkte von morgen vor. Ein attraktives Rahmenprogramm und jede Menge Schwerpunkte sorgen für das richtige Ambiente.

Oktoberfest im Wirtschaftszelt

Der Herbst ist Oktoberfest-Zeit. Das Mohren-Wirtschaftszelt, das seit Jahrzehnten untrennbar mit der Herbstmesse verbunden ist, erlebt mit der Rückkehr vieler altbekannter Elemente ein Revival. Das erste Oktoberfest des Jahres in Vorarlberg lockt mit einer Barmeile, Party-DJs und zünftiger LiveMusik. Trachten sind selbstverständlich erwünscht und herzlich Willkommen.

Freunde traditioneller Blasmusik kommen auf ihre Kosten, wenn sich an allen Messetagen dutzende Musikkapellen aus Deutschland und Österreich ein Stelldichein geben. Für leuchtende Kinderaugen sorgt der große Rummelplatz im Freigelände mit zahllosen Fahrgeschäften, die auch von älteren Semestern gerne genutzt werden.

Basteln in der Kunsthandwerkstraße

Vor zwei Jahren stellten im Rahmen der Herbstmesse erstmals kreative Köpfe kunstvolle Unikate und liebevoll gestaltete Einzelstücke in der Kunsthandwerkstraße vor. Das Konzept erwies sich als so erfolgreich, dass es weiter ausgebaut wurde und heuer eine eigene Halle füllt. Ergänzt wird der Schwerpunkt um das Thema Basteln. Auf die Besucher warten nicht nur hilfreiche Bastelutensilien sondern auch jede Menge kreative Ideen. Verschiedene Workshops laden zum Mitmachen ein und sorgen für zusätzliche Inspiration.

Weitere Highlights der 69. Herbstmesse in Dornbirn heuer erstmals eine große Kinderbaustelle und spannende Feuerlöschübungen. Auch Klassiker wie das AK-Kultur-Café, die Ländle- und die Burgenlandhalle oder der Radler-Treff dürfen nicht fehlen. Wer sich über die Mode-Trends der kommenden Saison informieren möchte, macht das am besten bei der Modeschau, die viermal täglich in der Hypo-Modehalle 1 stattfindet und für südländisches Flair sorgt „Bella Italia“, ein italienischer Markt mitten im Messequartier.

