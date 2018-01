Live: VOL.AT zockt "Worms W.M.D."

Bis an die Zähne bewaffnete Würmer, Bananenbomben und explodierende Schafe - "Worms W.M.D." ist das richtige Spiel für den Feierabend mit Kollegen. Live ab 17 Uhr.

Die VOL.AT-Redaktion wirft im Feierabend wieder die Playstation 4 an. Nach “Gran Tourismo”, “Star Wars Battlefield” und “Mario Kart 8” schicken wir diesmal Teams von schwerst bewaffneten Würmern auf den Screen. Und weil die Frage schon in den letzten Ausgaben von “VOL.AT zockt…” aufgetaucht ist: Nein, das ist nicht unsere Arbeitszeit, wir werden auch nicht dafür bezahlt. ;)

Rundenbasiert sprengen, schießen, werfen und prügeln sich die Würmer der Redakteure um den Sieg auf dem Schlachtfeld. Seit 1995(!) treiben die Kampfwürmer auf so gut wie allen Plattformen bereits ihr absurd komisches Unwesen. Den aktuellsten Ableger, “Worms W.M.D.” auf der Playstation 4 zeigt VOL.AT im Livestream. Wer sich noch an “Worms” auf beinahe prähistorischen Systemen wie dem Amiga, dem Macintosh oder dem Sega Mega Drive erinnern kann, wird auch “W.M.D.” lieben. Aber auch für Zocker die nicht in der Steinzeit der Computerspiele dabei war, lohnen sich die irren Würmer.