Live! Stadionausbau in Altach?

Am Donnerstag steht für den SCR Altach das historische Rückspiel gegen KAA Gent an. Die Rheindörfler müssen dieses nach dem 1:1 im Hinspiel wieder in Innsbruck austragen, da das Stadion in Altach nicht den UEFA-Ansprüchen genügt. Nur die ersten zwei Runden durften die Altacher zuhause austragen, jetzt geht’s ins Tivoli-Stadion.

Licht am Ende des Tunnels?

Gibt es jetzt endlich Licht am Ende des Tunnels wie VN-Sportchef Christian Adam in seinem Kommentar in der Dienstagsausgabe schreibt? Den Altachern winkt offensichtlich ein vorgezogenes Weihnachtsgeschenk. Gemeinsam mit Landeshauptmann Markus Wallner, Landesrätin Bernadette Mennel, Karlheinz Kopf (Präsident SCR Altach), Bürgermeister Gottfried Brändle und Christoph Längle lädt der SCR Altach am Dienstag, ab 11:15 Uhr live auf VOL.AT, zur Pressekonferenz.

Am Donnerstag ist es soweit. Nach den starken Auftritten in den ersten beiden Qualifikationsrunden der UEFA Europa League wartet in der dritten Runde mit dem KAA Gent ein echtes Kaliber auf den heimischen Spitzenklub.

Daten und Fakten:

Termin: Donnerstag, 3. August 2017

Leistungen:

Busfahrt, 1 Sitzplatzticket (Ost-Tribüne)

Abfahrt:

Dornbirn Bahnhof, 14.45 Uhr

Feldkirch Bahnhof, 15.15 Uhr

Gais Sutterlüty, 15.30 Uhr

Bludenz Fohrenburger, 15.45 Uhr

Rückfahrt: 30 Minunten nach Spielende

Preis: p. P. 59 Euro für VN-Abonnenten, p. P. 64 Euro für Nicht-Abonnenten

Veranstalter: Loacker Tours

Bei der Hinfahrt machen wir eine kurze Rauch- und Toilettenpause. Zurück ab Stadion Innsbruck fahren wir direkt ins Ländle.