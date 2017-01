Live: So geht es mit der Seestadt weiter

Die Zukunft der Seestadt ist ungewiss. - © VOL.AT/Hartinger

Seit beinahe zehn Jahren laufen die Vorarbeiten an der Seestadt in Bregenz. Am Donnerstagabend trafen sich die Teilhaber, um über die Zukunft des Einkaufzentrums zu entscheiden. Wir übertragen die Präsentation ihrer Entscheidung ab 10:30 live.