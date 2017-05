Live-PK: Koller gibt ÖFB-Kader gegen Irland bekannt

Österreichs Fußball-Teamchef Marcel Koller hat die Hoffnung noch nicht aufgegeben, das neue 3-4-3-System auch im nächsten WM-Qualifikationsspiel am 11. Juni in Irland zur Anwendung zu bringen. Im Test gegen Finnland (1:1) waren Abstimmungsprobleme augenscheinlich.

Ihre Feuertaufe hatte die Dreierkette bei der EM in Frankreich gegen Island erfahren. Das 1:2 bedeutete damals das Turnier-Aus. “Wir haben es früher schon versucht. Wir sind jetzt wieder ein bisschen weiter”, meinte Koller in seiner Nachbetrachtungs-Pressekonferenz in Innsbruck.

Die Iren blieben zuletzt gegen Wales (0:0) und Island (0:1) zweimal ohne Treffer. Koller will die Videos genau studieren. “Wir kennen die Iren. Ich glaube nicht, dass sie ihre Spielweise groß ändern werden.” Das gilt auch für das ÖFB-Team. Eine im Fußball immer öfter praktizierte Abkehr vom Ballbesitz als Ziel kommt für Koller nicht infrage. “Wir wollen den Ball haben, dann kann man Tore schießen und bekommt keine.”

